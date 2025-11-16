Россия и США
16 ноября, 06:30

Автобус столкнулся с грузовиком на трассе «Белгород — М4 «Дон», есть жертвы

Обложка © Госавтоинспекция Белгородской области

Сегодня утром на трассе «Белгород — М4 «Дон»» в Красногвардейском районе произошло крупное ДТП: столкнулись автобус с рабочими и грузовик с зерном. Есть погибшие.

Автобус столкнулся с грузовиком на трассе «Белгород — М4 «Дон», есть жертвы. Видео © Госавтоинспекция Белгородской области

Столкнулись пассажирский микроавтобус «Мерседес Бенц Спринтер», в котором ехали рабочие, и грузовик «ДАФ», груженный зерном. По предварительной информации, водители не справились с управлением при встречном разъезде.

В результате аварии оба транспорта съехали с дороги: автобус врезался в деревья, а грузовик опрокинулся. Водитель автобуса и один из его пассажиров скончались на месте от полученных травм. Предварительно, еще шестеро пассажиров автобуса доставлены в больницу для обследования. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.

Улики с места смертельного ДТП в Пермском крае изучают следователи
Улики с места смертельного ДТП в Пермском крае изучают следователи

Ранее сообщалось, что в Прикамье произошло столкновение микроавтобуса и грузовика. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу. Семь человек погибли, двенадцать получили ранения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

