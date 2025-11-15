Следственный комитет Российской Федерации по Пермскому краю изъял видеорегистраторы и тахографы с места аварии, произошедшей в Кунгурском округе. Анализ данных устройств позволит установить обстоятельства столкновения микроавтобуса и грузовика, сообщает пресс-служба ведомства.

Улики с места смертельного ДТП в Пермском крае изучают следователи. Видео © Telegram / СУ СК России по Пермскому краю

На месте происшествия эксперты осмотрели транспортные средства и зафиксировали следы, имеющие значение для расследования. Допрашивают пострадавших и свидетелей. Исполняющий обязанности руководителя отдела криминалистики СУ СК России по Пермскому краю Алексей Шилов заявил, что в ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.

«На месте происшествия зафиксирована следообразующая обстановка. При детальном осмотре транспортных средств обнаружены и изъяты видеорегистраторы и тахографы, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение. Параллельно с осмотром места происшествия допрашиваются потерпевшие и свидетели аварии. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказал он.

ДТП произошло на 55-м километре автодороги Р-243 в Кунгурском муниципальном округе вблизи деревни Черепахи. По предварительной версии следствия, микроавтобус выехал на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело. Семь человек погибли, двенадцать получили ранения.

Ранее в Пермском крае была открыта горячая линия для родственников погибших и пострадавших в аварии с микроавтобусом в Кунгурском округе. Министерство территориальной безопасности региона сообщило, что родственники могут получить информацию о состоянии здоровья пострадавших, а также психологическую поддержку специалистов, оказываемую по круглосуточному номеру.