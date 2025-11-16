На Украине оценили шансы оппонентов партии Зеленского в Раде

Бывшего президента Петра Порошенко* вряд ли рассматривают как фигуру, способную сплотить новое большинство в Верховной Раде. Такое мнение в беседе с изданием «Страна» высказали осведомлённые источники, близкие к правящей партии «Слуга народа».

Поводом для обсуждения этой темы стала инициатива фракции «Европейская солидарность», которая в середине ноября запустила процедуру отставки Кабинета министров. Это решение было связано с коррупционным скандалом вокруг «Энергоатома», а также с вовлечённостью в него предпринимателя Тимура Миндича, соратника президента Зеленского. Партия Порошенко* заявила, что коалиция «Слуги народа» и ОПЗЖ больше не может управлять страной, и призвала всех сознательных депутатов поддержать отставку правительства для создания кабинета национального спасения.

«Ни Порошенко*, ни грантовые структуры не пользуются поддержкой не только в «Слуге народа», но и в целом в парламенте. Ради Порошенко* и [Томаша] Фиалы никто каштаны из огня таскать не будет. Несмотря на коррупционный скандал, эта группа товарищей не сможет на себя перетянуть большинство», — сказал «Стране» источник в пропрезидентской фракции.

По словам собеседника, реально вывести парламент из-под влияния администрации президента могут только влиятельные лица внутри самой «Слуги народа», которые противостоят главе ОП Андрею Ермаку. В качестве таких фигур источник назвал главу фракции Давида Арахамию и вице-премьера Михаила Фёдорова, отметив, что первый обладает рычагами управления парламентом, а второй имеет имидж технократа и потенциал премьера.

Ранее Life.ru сообщал, что 10 ноября оппозиция начала процедуру отставки Правительства Украины. Партия объяснила ситуацию низкой квалификацией и коррумпированностью членов кабмина.