Ушаков назвал основу для обсуждения украинского вопроса с США

Кремлю поступает значительное число сообщений от американской стороны, касающихся украинского досье, причём реакция Москвы на них носит избирательный характер. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с корреспондентом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

Он констатировал, что фундаментом для всего диалога продолжает оставаться Анкоридж, где ранее состоялись переговоры по вопросам безопасности. Ушаков уточнил, что российские представители ведут скрупулёзный анализ каждой поступающей инициативы и заявки.

«Много сигналов, какие-то нам нравятся, какие-то не нравятся, но основа всему — это Анкоридж», — сказал Ушаков.

С точки зрения российской стороны, именно этот механизм создаёт практические предпосылки для установления мира.

Ранее Ушаков заявил, что принципиальная договорённость о саммите лидеров России и США способна кардинально изменить расстановку приоритетов. По его словам, достигнутые на высшем уровне договорённости автоматически снижают значимость многих текущих политических и технических проблем, включая, возможно, и действующие санкционные ограничения.