16 ноября, 13:40

В Германии заявили, что Украина находится на грани стратегического поражения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Украина находится на грани стратегического поражения. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке в социальной сети X.

«Если ни правительство в Киеве, ни западные партнёры немедленно не начнут стратегический поворот, Россия выиграет эту войну шаг за шагом», — написал Рёпке.

По мнению журналиста, поставляемая украинским военным техника демонстрирует низкую эффективность в противостоянии российскому вооружению. Кроме того, обозреватель отметил, что из-за значительного числа случаев дезертирства некоторые подразделения ВСУ фактически существуют лишь на бумаге.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке. Министр выразил мнение, что перспектива достижения мирного соглашения становится всё более реалистичной. Он подчеркнул, что Турция обладает необходимым опытом и пользуется доверием всех сторон для организации такого переговорного процесса.

Мария Любицкая
