Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 ноября, 13:55

Орбан признался, что Меркель кричала на него чаще, чем его жена

Обложка © ТАСС / ЕРА /CLEMENS BILAN

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о частых случаях, когда бывший канцлер Германии Ангела Меркель позволяла себе повышать на него голос. По его признанию в эфире подкаста MD meets, это происходило даже чаще, чем в домашней обстановке с супругой.

«Бывало, она и на меня повышала голос — иногда даже чаще, чем моя жена. Это, конечно, не очень хорошо. Но это говорит о многом», — рассказал премьер.

Венгерский политик охарактеризовал экс-канцлера как интеллектуала с широкими взглядами, никогда не злоупотреблявшего властью. Несмотря на продуктивное сотрудничество, он указал на принципиальные разногласия по миграционной политике и вопросам «зелёного курса». При этом Орбан подчеркнул, что в стратегических аспектах европейской политики и отношениях с Россией их позиции практически полностью совпадали.

Премьер-министр вспомнил, что в Европейском совете они нередко оставались единственными сторонниками мирного диалога и сотрудничества. В заключение он отметил значительный вклад Меркель в развитие как Германии, так и всей Европы.

Ранее Орбан заявил, что мир на Украине может быть достигнут в ближайшее время. По его словам, для этого Западу необходима единая позиция, поскольку, как считает Орбан, США выступают за мир, а Европа — за продолжение конфликта. Он назвал поддержку ЕС Киева иррациональной, ссылаясь на коррупцию и отсутствие у Украины шансов на победу, и оценил переход всей территории ДНР под контроль РФ как неизбежный.

Вероника Бакумченко
