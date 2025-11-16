Таскал за волосы, разбил бутылку о голову: Тренер из Бийска избил двух девушек в ночном клубе

В Бийске спортивный тренер Сергей Толмачев и его подруга жестоко избили двух девушек, сделавших им замечание о поведении в ночном клубе. О произошедшем сообщает телеканал «Рен ТВ».

Инцидент начался внутри заведения, где пара вела себя непристойно. После замечания со стороны других посетительниц конфликт временно был исчеркан силами администрации, которая вывела агрессивно настроенных гостей на улицу. Однако позже, когда потерпевшие вышли из клуба, нападение повторилось с новой силой.

Нападавшие подвергли обеих жертв избиению. По данным телеканала, мужчина нанёс одной из девушек удар бутылкой по голове, а затем протащил её за волосы на некоторое расстояние, в то время как его спутница избивала вторую пострадавшую. Девушки уже прошли медицинское освидетельствование и написали заявления в полицию, где теперь правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.