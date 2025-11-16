Онколог объяснил, чем опасна саркома Юинга, от которой умерла блогер Небога

Саркома Юинга, от которой умерла блогер Ира Небога, чаще всего развивается у детей и подростков, поскольку поражает структуры костей, которые активно формируются в юном возрасте. Об этом в беседе с aif.ru рассказал онколог Евгений Черемушкин

«Саркома Юинга — это группа опухолей, которая возникает в основном в молодом возрасте, потому что в этот период у человека быстро формируется костный скелет и все компоненты костные, которые поражает это заболевание. Опухоль развивается достаточно быстро и протекает агрессивно», — объяснил Черемушкин.

При этом, уточнил специалист, у молодых пациентов больше ресурсов, чтобы бороться с болезнью. Но понятия полного выздоровления при этом диагнозе не существует — речь идёт о жизни с признаками заболевания, отметил Черемушкин.

Саркома Юинга — одна из самых редких и агрессивных злокачественных опухолей костей. Заболевание чаще диагностируют у подростков и молодых людей до 20 лет.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что 21-летняя блогер из Новокузнецка Ира Небога (Антонова) скончалась после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием. Девушка, победившая в 17 лет саркому Юинга, столкнулась с рецидивом болезни в 2024 году, но до конца сохраняла силу духа — её прощальное сообщение появилось в Telegram-канале после смерти.