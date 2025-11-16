Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 14:00

Зеленский и премьер Греции подписали меморандум о поставках Киеву СПГ из США

Обложка © ТАСС / ЕРА / ALEXANDROS BELTES

Обложка © ТАСС / ЕРА / ALEXANDROS BELTES

Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заключили энергетическое соглашение в ходе встречи в Афинах, подписав меморандум, предусматривающий поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) для Украины. Поставки начнутся уже с декабря этого года.

Как сообщает газета Proto Thema, подписание меморандума между греческой компанией DEPA Trading и украинским «Нафтогазом» станет важнейшим вкладом в региональную и европейскую энергетическую безопасность. Издание подчёркивает, что эта договорённость окажет существенную поддержку Украине в условиях сложной зимней поры. Греческие правительственные источники подтвердили, что энергетическая инфраструктура страны обеспечивает стабильные поставки природного газа по так называемому «Вертикальному коридору».

Визит Зеленского в Грецию включает в себя переговоры о сотрудничестве в сферах энергетики и обороны. Экс-комик уже провёл встречу с президентом Греции Константиносом Тасуласом, после чего начались переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. В программе визита также запланирована встреча со спикером парламента Никитасом Какламанисом.

Власти Греции ввели запрет на митинги в Афинах из-за визита Зеленского
Власти Греции ввели запрет на митинги в Афинах из-за визита Зеленского

Ранее военный аналитик и экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер считает, что визит в Грецию может стать последней зарубежной поездкой для Зеленского в качестве главы киевского режима. Риттер объясняет это растущим давлением на украинское правительство, вызванным как разрушительными последствиями российских авиаударов по энергетике, так и многочисленными коррупционными скандалами. По его мнению, эти факторы могут оказаться непосильной ношей для Зеленского.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Греция
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar