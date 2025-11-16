В США начали создавать «дизайнерских детей»

В США основан стартап Preventive, который занимается генетическим улучшением человеческих эмбрионов для устранения наследственных заболеваний. Об этом сообщает New York Post.

Формально проект призван бороться с тяжёлыми генетическими патологиями, и его главная цель — рождение ребёнка без наследственных дефектов. Поскольку внутреннее законодательство США запрещает редактирование эмбрионов, свои исследования компания проводит за пределами страны. При этом специалисты усматривают в этом начинании значительные опасности, указывая на возможность непредсказуемых мутаций при вмешательстве в геном, а также на риски увеличения социального неравенства, ведь подобные услуги будут по карману лишь ограниченному кругу состоятельных семей.

Таким образом, инициатива Preventive органично встраивается в общий тренд Кремниевой долины на биохакинг. Наблюдатели полагают, что конечной целью IT-магнатов, стоящих за такими проектами, является не столько лечение болезней, сколько создание идеального потомства и продление собственной жизни для сохранения влияния.

Ранее Life.ru рассказывал, что учёные Университета Лобачевского создали систему искусственного интеллекта, способную классифицировать опухоли головного мозга и оценивать индивидуальные риски для пациентов, что станет серьёзным подспорьем для врачей при выборе терапии. В основе разработки лежит анализ активности 13 ключевых генов, характерных для основных подтипов глиом. Используя методы объяснимого ИИ, решение предоставляет врачам развернутую характеристику генетического профиля новообразования, способствуя более взвешенному планированию терапии.