В США начали создавать «дизайнерских детей»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Kuzmina
В США основан стартап Preventive, который занимается генетическим улучшением человеческих эмбрионов для устранения наследственных заболеваний. Об этом сообщает New York Post.
Формально проект призван бороться с тяжёлыми генетическими патологиями, и его главная цель — рождение ребёнка без наследственных дефектов. Поскольку внутреннее законодательство США запрещает редактирование эмбрионов, свои исследования компания проводит за пределами страны. При этом специалисты усматривают в этом начинании значительные опасности, указывая на возможность непредсказуемых мутаций при вмешательстве в геном, а также на риски увеличения социального неравенства, ведь подобные услуги будут по карману лишь ограниченному кругу состоятельных семей.
Таким образом, инициатива Preventive органично встраивается в общий тренд Кремниевой долины на биохакинг. Наблюдатели полагают, что конечной целью IT-магнатов, стоящих за такими проектами, является не столько лечение болезней, сколько создание идеального потомства и продление собственной жизни для сохранения влияния.
Ранее Life.ru рассказывал, что учёные Университета Лобачевского создали систему искусственного интеллекта, способную классифицировать опухоли головного мозга и оценивать индивидуальные риски для пациентов, что станет серьёзным подспорьем для врачей при выборе терапии. В основе разработки лежит анализ активности 13 ключевых генов, характерных для основных подтипов глиом. Используя методы объяснимого ИИ, решение предоставляет врачам развернутую характеристику генетического профиля новообразования, способствуя более взвешенному планированию терапии.
Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.