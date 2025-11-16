Семейные ценности по контракту: Сын Михаила Круга заключил брачный договор с супругой

Александр Круг, сын знаменитого барда Михаила Круга, настоял на заключении брачного договора для защиты финансовых интересов своей супруги Ульяны Сытиновой. Об этом он рассказал StarHit.

Сам Александр пояснил, что подобная мера предосторожности сможет защитить любимую, если у него внезапно возникнут серьёзные экономические проблемы.

Тем не менее, мать Александра, Ирина, не во всём согласна с подобным подходом. Ирина сообщила изданию, что она частично против, так как считает основой отношений взаимное доверие, и подобные юридические документы вызывают у неё чувство обиды.

Она уточнила, что на протяжении всей жизни обходилась без брачного контракта, и лишь однажды, непосредственно перед расторжением брака, они с супругом подписали его для упрощения процесса развода.

Ирина также подчеркнула, что ей, как женщине, психологически непросто принять факт существования такого договора, ведь она абсолютно порядочный человек и не имеет никаких намерений что-либо присваивать.

Ранее Life.ru рассказывал, что Александр Круг официально женился. Его избранницей стала Ульяна Сытинова, с которой он познакомился на съёмках шоу «Давай поженимся». Молодожёны не стали скрывать свое счастье и поделились свадебными фото с поклонниками, сопроводив их трогательной подписью о начале семейной жизни.