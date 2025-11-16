«Доярка из Хацапетовки» Осипова пополнела и начала выпивать — что случилось со звездой
Евгения раньше и сейчас. Обложка © Кадр из фильма «Доярка из Хацапетовки»/ Режиссёр Анна Гресь / kinopoisk / Кадр из шоу «Звёзды в рехабе»
Российская актриса Евгения Осипова, прославившаяся ролью Кати Матвеевой в популярном фильме «Доярка из Хацапетовки», откровенно рассказала о причинах набора веса и проблемах с алкоголем. Она стала участницей социального реалити-эксперимента «Звёзды под капельницей», где и призналась в трудностях.
В эфире актриса открыто рассказала о вызовах в своей жизни. По её словам, в последние годы она столкнулась с набором веса — около 30 кг, — что стало следствием стрессов, в том числе связанных с алкоголем. Она отметила, что болезнь ребёнка стала одним из ключевых факторов, повлиявших на её самочувствие и образ жизни. Сын актрисы страдает серьёзным недугом: у мальчика диагностировали диабет первого типа.
Несмотря на жизненные трудности, Осипова продолжает активно сниматься в кино и сериалах, также она работает в театре. Её участие в «Звёздах под капельницей» стало ещё одним шагом к публичному обсуждению тем здоровья и поддержки близких.
Ранее сообщалось об изменениях у актёра Данилы Дунаева, который также набрал лишний вес. Известный по ролям в «Тесте на беременность» и «ИП Пирогова» артист почти исчез с экранов. Последний его проект — короткометражка «Я.Бротский» 2023 года. Устав от славы и прозвища «Базанов», артист решил поставить карьеру на паузу и уйти в коучинг.
