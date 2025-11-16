Шестиклассница сделала 100 приседаний по приказу учителя и умерла

В Индии 12-летней школьница из штата Махараштра скончалась после того, как учительница заставила её сделать 100 приседаний в качестве наказания за опоздание на урок всего на 10 минут. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент случился в пятницу, 14 ноября, когда в Индии отмечается День защиты детей. Ученица шестого класса была вынуждена сделать приседания по указанию педагога. Сразу после выполнения физического упражнения девочка начала жаловаться на сильную боль в пояснице.

После возвращения домой состояние школьницы продолжало стремительно ухудшаться, что потребовало срочной госпитализации. Её перевели в специализированную больницу в Мумбаи, однако врачи не смогли спасти ребёнка.

Местные жители возмущены случившимся и требуют строгого наказания для учительницы и руководства образовательного учреждения. Совет по делам образования штата Махараштра занял жёсткую позицию, предупредив, что школа не сможет возобновить работу до тех пор, пока не будет возбуждено уголовное дело по факту трагедии.

Ранее сообщалось, что студентка медицинского колледжа скончалась во время урока физкультуры в Дербенте. Девушка потеряла сознание на занятии и, несмотря на попытки оказать ей помощь, умерла. По предварительным данным, погибшая училась на первом курсе Дербентского медицинского колледжа имени Илизарова.