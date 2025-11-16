Николас Мадуро призвал к миру, исполнив на митинге песню Леннона Imagine

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неожиданно исполнил фрагмент из песни Джона Леннона Imagine во время митинга в Каракасе. Данную информацию передаёт издание Primicias Venezuela.

Николас Мадуро спел песню Леннона Imagine на митинге. Видео © TikTok/Cristian Rodrigo

Глава государства затронул тему важности международного единства для достижения мира на планете. В ходе своей речи он процитировал строчку из известной композиции британского музыканта. Мадуро также выразил резкую критику в адрес военных конфликтов, упомянув Ливию и Афганистан.

Участники массового мероприятия эмоционально поддержали выступление своего лидера, подхватив музыкальную цитату. Собравшиеся продемонстрировали характерный жест с сложенными пальцами, символизирующий мир. Президент отдельно отметил необходимость прекращения несправедливых военных действий по всему миру.

Песня Джона Леннона призывает слушателей представить себе мир без религиозных, национальных и государственных границ, представить жизнь без рая и ада, где всё человечество живёт в настоящем моменте. Музыкант рисует идеалистическую картину мира, где отсутствуют разделение на страны и причины для войн. Он провозглашает идею всеобщего братства, где нет места нищете, жадности и голоду.

«Представьте, что все люди — Братья на земле... Быть может, я мечтатель, Но такой я не один. В наш круг скорей вставайте. И станет мир един», — звучат слова в композиции.

Ранее Николас Мадуро призвал граждан Соединённых Штатов остановить тех, кто стремится развязать военный конфликт в Карибском регионе. Мадуро подчеркнул, что растущая напряжённость угрожает не только его стране, но и всему человечеству. Он обвинил правительство США в систематическом нарушении прав человека и международных правовых норм.