На Урале суд обязал детсад выплатить 280 тысяч рублей семье сломавшего ногу ребёнка

В Челябинской области Троицкий городской суд взыскал с детского сада компенсацию в размере 280 тысяч рублей в пользу матери пятилетнего ребёнка, получившего тяжёлую травму. Данное заявление сделала пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошёл в июне 2025 года во время утренней прогулки на территории дошкольного учреждения. Мальчик играл в догонялки под присмотром воспитателя, когда упал и сломал бедренную кость. Медицинская экспертиза квалифицировала полученные повреждения как тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Троицка провела проверку по обращению матери пострадавшего ребёнка и подала соответствующий иск в суд. В заявлении отмечалось, что образовательное учреждение в соответствии с законом несёт полную ответственность за безопасность и охрану здоровья воспитанников во время их пребывания в детском саду. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры о компенсации морального вреда.

Ранее в Иркутской области сотрудник детского сада, исполнявший обязанности учителя физкультуры, применил физическое насилие к воспитаннику во время занятия. Работник дошкольного учреждения поднял ребёнка в воздух, удерживая его за шею, после чего протащил мальчика за ухо по помещению. Со слов матери несовершеннолетнего, её сын получил множественные повреждения головы, лица, шеи и ушных раковин.