«Гарантий нет»: Во Франции не исключили, что Киев не вернёт кредит из российских активов

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро допустил, что Украина, возможно, не сможет вернуть крупный кредит в размере 140 миллиардов евро, который Европейский союз планирует предоставить под залог замороженных российских активов. Такое мнение глава французской дипломатии высказал в эфире радиостанции France Info. Он отметил, что выделение средств Киеву сопряжено с определёнными условиями.

«У нас есть определённые условия по этому кредиту. Важно, чтобы партнёры по «Группе семи» разделили с нами финансовый риск, поскольку нет гарантии, что этот кредит будет возвращён», — заявил Барро.

Министр добавил, что подобные действия способны спровоцировать серьёзные правовые проблемы. По его словам, именно угроза юридических сложностей является ключевым аргументом против конфискации капиталов.

Ранее глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен заявила о готовности оспаривать в суде любые решения ЕС о конфискации замороженных российских активов. Она подчеркнула, что подобные меры нарушают международное право, касающееся суверенитета государственной собственности, и могут спровоцировать судебные иски со стороны России.