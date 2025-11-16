Россия и США
16 ноября, 15:54

Подросток за рулём Haval врезался в ограждение переезда и заживо сгорел под Ростовом

В Ростовской области подросток за рулём автомобиля Haval совершил наезд на ограждение железнодорожного переезда, после чего машина съехала в кювет и загорелась, сообщает Госавтоинспекция региона в Telegram-канале. Авария случилась на 351-м километре автодороги «Волгоград—Каменск-Шахтинский—Луганск».

Кадры с места смертельного ДТП. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

«По предварительным данным, несовершеннолетний водитель 2009 года рождения, управляя автомобилем Haval F7, выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора», — говорится в сообщении.

В результате столкновения с автоматическим ограждающим барьером автомобиль съехал в кювет, перевернулся и загорелся. Несовершеннолетний водитель погиб на месте.
Ранее сообщалось, что в Челябинске автобус с пассажирами совершил наезд на опору моста. Вследствие аварии 12 человек, среди которых оказался ребёнок, получили травмы и были госпитализированы.

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ростовская область
