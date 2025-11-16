Водитель с фальшивыми правами пытался скрыться от сотрудников ГАИ в Москве

В Москве задержали водителя Mercedes, который пытался скрыться от сотрудников ГАИ с фальшивым водительским удостоверением. Об этом сообщил источник газеты «Известия».

Полицейские задержали мужчину, который 1 ноября уехал от проверки документов на Площади Победы, предъявив лишь фото водительского удостоверения. Выяснилось, что он был лишён прав на 46 месяцев и не сдал само удостоверение. 5 ноября тот же водитель на том же Mercedes был остановлен на Волоколамском шоссе. На этот раз он показал «оригинал» удостоверения, вызвав подозрения у инспекторов. После оказания сопротивления к нему применили силу.

Автомобиль и водитель доставлены в отдел полиции, где составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту подделки документов.

Ранее в Магнитогорске газовый баллон в «газели» взорвался прямо на дороге – всё произошло в считанные секунды. Пламя охватило соседний автомобиль, рекламные конструкции и часть здания. Несмотря на то что от машины остался только обугленный каркас, обошлось без человеческих жертв — водитель и находившийся рядом мужчина не пострадали.