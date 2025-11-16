«Эти теории заговора — это заблуждение и оскорбление памяти жертв авиакатастрофы, включая самого покойного президента. Как поляк, который хотя бы немного знаком с польской политикой и экономикой, и как журналист, ежедневно следящий за мировой политикой и событиями, я глубоко разочарован количеством людей, которые цепляются за эти теории заговора», — приводит издание слова скандально известного финансиста.

Польская группа занимается расследованием катастрофы с 2016 года и намерена завершить следствие до конца 2025 года. Ранее в Польше получили 700-страничный доклад о катастрофе Ту-154 с Качиньским на борту. Официальный представитель Генпрокуратуры страны Пшемыслав Новак заявил, что экспертизы не выявили признаков взрыва. Напомним, что на борту самолёта находились 96 человек во главе с президентом Польши Лехом Качиньским. Во время посадки лайнер из-за густого тумана задел дерево и рухнул на землю всего в 200-300 метрах от взлётно-посадочной полосы. В результате катастрофы никто не выжил.