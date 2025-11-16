Россия и США
Регион
16 ноября, 17:12

Группа Reflex застряла в Коми на трое суток из-за отмены рейсов

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Группа Reflex оказалась в ловушке в аэропорту Усинска на трое суток из-за постоянных переносов и отмен рейсов авиакомпанией «Ютейр». По информации издания Mash, об инциденте рассказал Вячеслав Тюрин — муж солистки коллектива Ирины Нельсон.

Как сообщили музыканты, авиаперевозчик продаёт билеты, но затем регулярно меняет время вылета, объясняя это непонятными и размытыми причинами. Вячеслав Тюрин рассказал, что все шестеро музыкантов сейчас застряли в аэропорту Усинска. Из-за срыва авиарейсов у группы не получилось записать новый трек.

Сложившаяся ситуация также ставит под угрозу их дальнейшие планы, ведь до необходимого визита в Минск остается всего два дня. По словам артистов, в аэропорту царит неразбериха, и вылететь оттуда возможно только на частных самолётах.

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за сильной метели и штормового ветра, достигающего 30 м/с, в аэропорту Норильска были отменены семь рейсов. Пассажиров на специальных вездеходах развозили по городским отелям.

