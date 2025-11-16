Россия и США
16 ноября, 17:34

Популярный препарат от подагры оказался помощником в профилактике инфаркта и инсульта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Kim Kuperkova

Препарат колхицин, широко используемый для лечения подагры, продемонстрировал способность существенно сокращать риск возникновения инфаркта и инсульта у пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями. Такие выводы содержатся в мета-анализе, который был опубликован в издании Cochrane Database of Systematic Reviews.

Исследователи провели масштабную работу, объединив данные 12 клинических испытаний, в которых участвовали около 23 тысячи пациентов. Все эти люди на протяжении минимум шести месяцев получали низкие дозы колхицина — по 0,5 миллиграмма 1-2 раза в сутки. Анализ продемонстрировал, что на каждую тысячу человек, принимавших препарат, приходилось на восемь случаев меньше инфарктов и на девять случаев меньше инсультов по сравнению с контрольной группой.

Авторы исследования объясняют полученный эффект выраженным противовоспалительным действием колхицина. Они указывают, что хроническое воспаление является одним из ключевых факторов, способствующих прогрессированию атеросклероза и последующему возникновению острых сердечных приступов. Что касается безопасности, то серьёзных побочных эффектов зафиксировано не было, а незначительные желудочно-кишечные расстройства у некоторых пациентов проходили самостоятельно без медицинского вмешательства.

Учёные допускают, что колхицин может занять важное место в арсенале средств для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако для более глубокого понимания механизмов его действия и долгосрочных последствий приёма требуется проведение дополнительных исследований.

Стало известно, потребление каких продуктов грозит инфарктом и инсультом
Ранее сообщалось, что инфаркт миокарда может проявляться не только классической болью в груди, но и рядом неспецифических симптомов, включая тошноту, боль в спине или челюсти, а также повышенную потливость. Болевые ощущения во время сердечного приступа часто носят давящий, жгучий или сжимающий характер.

Юлия Сафиулина
