Отар Кушанашвили заявил, что хуже Козловского играет только Петров

Журналист Отар Кушанашвили подверг резкой критике актёрское мастерство Данилы Козловского и других современных артистов. Своё мнение он высказал в эфире авторского YouTube-шоу «Каково?!».

Телеведущий крайне негативно отозвался о новом детективном сериале «Бар «Один звонок», премьера которого состоялась в начале октября. Кушанашвили назвал эту картину «худшим зрительским опытом» за всю свою жизнь, добавив, что особенно его шокировал эпизод с танцем Козловского на барной стойке. Он также сравнил игру актёра с выступлением семиклассника, подчеркнув её крайнюю слабость.

«Хуже сериала я не видел в жизни. Я сломался на моменте, когда Данила Козловский вздумал танцевать на барной стойке», — заявил Кушанашвили.

Журналист отметил, что хуже Козловского, по его субъективному мнению, играет лишь Александр Петров, да и то только в отдельных своих работах. При этом журналист выделил блогера Егора Шипа, заявив, что тот продемонстрировал выразительную игру и сумел переиграть даже таких признанных мастеров, как Оксана Акиньшина.

