В Якутии суд отказал пенсионерке в возврате жилья, проданного под «влиянием аферистов»

Верховный суд Республики Саха (Якутия) окончательно отказал в удовлетворении иска пенсионерки Ирины Кириллиной, которая требовала вернуть ей квартиру, якобы проданную под влиянием аферистов. О резонансном судебном решении сообщил телеканал «Рен ТВ».

«Квартира, в которой жила пенсионерка Ирине Кириллина. Потом она её продала, отдала деньги, как утверждает, мошенникам, а после якобы опомнилась и через суд потребовала все вернуть назад. Но в отличие от сотен других пенсионерок, это не удалось», — говорится в материале.

Покупатель жилья Игорь Ермаков в суде пояснил, что во время оформления документов истица вела себя абсолютно спокойно и радостно, не демонстрируя ничего тревожного. Именно это побудило суд первой инстанции назначить по делу повторную психолого-психиатрическую экспертизу.

По данным источника, этот случай противоречит решениям нижестоящих судов, которые обычно удовлетворяли иски пенсионерок, лишившихся своего жилья из-за мошенников.

Ранее Life.ru сообщал, что московская пенсионерка продала квартиру, а потом отказалась съезжать оттуда, заявив, что действовала по указаниям мошенников. Родители купили у женщины квартиру для своей дочери-студентки, которая приехала учиться в другой город. Продавца убедила их в сделке, сообщив о своих планах в скором времени переехать на постоянное жительство в Израиль.