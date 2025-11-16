Житель Дагестана получил 26 тысяч звонков от телефонных аферистов

Житель Дагестана стал жертвой беспрецедентной атаки телефонных мошенников — за три месяца на его номер поступило более 26 тысяч звонков от аферистов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно предоставленной информации, клиента 1960 года рождения атаковали трижды с интервалом в месяц — 30 июня, 30 июля и 30 августа. Каждая из этих атак представляла собой массовый звонковый штурм, в сумме превысивший 26 тысяч вызовов.

Это не единственный случай телефонного террора. Другому абоненту — жителю Пензы 1983 года рождения — 12 июня поступило 22 850 звонков за один день. Атака продолжалась с 9 утра до 11 вечера без перерыва. Ещё одна жертва — москвичка 1959 года рождения — 31 мая получила 3 539 звонков всего за два часа, начиная с 8 утра.

Отмечается, что с начала года было заблокировано почти 3,5 миллиарда мошеннических и спамерских звонков. Статистика показывает, что основной мишенью злоумышленников остаются люди старшего возраста — более трети всех заблокированных вредоносных звонков (233 миллиона) пришлось на клиентов старше 65 лет.

Ранее сообщалось, что мошенники внедрили схему обмана, связанную с предоставлением алкоголя в качестве подарка. Параллельно они начали применять новую тактику при оформлении кредитов. Также выявлена схема, направленная на обман российских граждан под видом сотрудников налоговых органов.