Заслуженный артист России и основатель театра кукол «Пьеро» Ярилов умер в 67 лет

В возрасте 67 лет ушёл из жизни Заслуженный артист России Александр Ярилов, основавший Оренбургский театр кукол «Пьеро» и многие годы руководивший им, сообщает администрация города. Кончина актёра и режиссёра наступила 14 ноября, причины смерти не раскрываются.

Александр Борисович посвятил развитию кукольного искусства в Оренбурге почти четыре десятилетия. Творческий талант режиссёра-постановщика получил широкое признание не только в регионе, но и далеко за его пределами.

Ярилов родился в 1958 году в Архангельске. Его профессиональное становление началось в Нижегородском театральном училище, после чего он завершил образование на режиссёрском факультете Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. С 1986 по 1991 год он занимал пост главного режиссёра Оренбургского областного театра кукол.

Коллеги и соратники выразили глубокие соболезнования родным и близким мастера. Они также напомнили, что именно Ярилов стал инициатором создания и проведения в Оренбурге Международного фестиваля театров кукол «Оренбургский арбузник».

