Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 18:41

Мерц напомнил об особой исторической ответственности ФРГ в День скорби

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Канцлер Германии Фридрих Мерц посетил мероприятие, посвящённое Дню народной скорби. В ходе своего выступления политик заявил об особой исторической ответственности Берлина.

«Мир хрупкий. День народной скорби напоминает нам о нашей особой исторической ответственности. Прямо сейчас нам нужно признать себя как мирное государство и силой обеспечить наш мир и нашу свободу», — написал глава немецкого кабмина у себя на странице в соцсети X.

К публикации Мерц прикрепил фотографии, на оторых видно, что на мероприятии также присутствовал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и глава правительства ФРГ Юлия Клёкнер.

В Госдуме сравнили идею Мерца с гитлерюгендом
В Госдуме сравнили идею Мерца с гитлерюгендом

Ранее Life.ru писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц и его министры столкнулось с кризисом из-за неспособности решить ключевые внутриполитические вопросы. В результате нарастающего нетерпения граждан, правительство Мерца рискует повторить судьбу кабинета Олафа Шольца, ушедшего в отставку досрочно. Немцы также считают Мерца «спотыкающимся» канцлером.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Германия
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar