Мерц напомнил об особой исторической ответственности ФРГ в День скорби

Канцлер Германии Фридрих Мерц посетил мероприятие, посвящённое Дню народной скорби. В ходе своего выступления политик заявил об особой исторической ответственности Берлина.

«Мир хрупкий. День народной скорби напоминает нам о нашей особой исторической ответственности. Прямо сейчас нам нужно признать себя как мирное государство и силой обеспечить наш мир и нашу свободу», — написал глава немецкого кабмина у себя на странице в соцсети X.

К публикации Мерц прикрепил фотографии, на оторых видно, что на мероприятии также присутствовал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и глава правительства ФРГ Юлия Клёкнер.

