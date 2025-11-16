Курьёзный таран: Итальянский чиновник споткнулся и разбил головой почти 100-летний витраж

В Министерстве предпринимательства и производства Италии произошёл курьёзный случай: член регионального совета Сардинии Эмануэле Кани, споткнувшись на лестнице, головой повредил почти столетний витраж. Об инциденте сообщает интернет-издание Il Post.

Итальянский чиновник споткнулся и головой разбил почти 100-летний витраж. Видео © X / mamboitaliano

Политик потерял равновесие и упал, спускаясь по лестнице в музее Палаццо Пьячентини, в результате чего пробил головой стеклянное панно. Произведение искусства, созданное в 1932 году, принадлежит кисти известного художника-модерниста Марио Сирони и носит название «Carta del Lavoro». На распространённых в сети кадрах видно, что при падении Кани едва не вывалился из оконного проёма.

Сам чиновник выразил глубокое сожаление по поводу случившегося. Он отметил, что «очень сожалеет о повреждениях».

Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковных Котельниках мужчина устроил масштабный погром в торговом центре. Он разбил посуду на 200 тысяч рублей. 37-летнего мужчину, устроившего беспорядок, задержали сотрудники правопорядка. На видеозаписи, появившейся в сети, задержанный объяснил свой поступок, отметив, что первая тарелка разбилась «на удачу», после чего у него возникло желание продолжить.