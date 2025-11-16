Россия и США
16 ноября, 19:36

Российская делегация обсудила военное сотрудничество в Дамаске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BUTENKOV ALEKSEI

Делегация Министерства обороны России провела переговоры в Дамаске. Вопросы военного сотрудничества и укрепления координации стали ключевыми темами встречи с министром обороны Сирии Мурхафом Абу Касрой. Об этом сообщили в сирийском ведомстве, пишет агентство SANA.

Министр обороны Сирии генерал-майор Мурхаф Абу Касра принял в Дамаске делегацию из России во главе с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым.

«Министр обороны Сирии генерал-майор Мурхаф Абу Касра принял в Дамаске высокопоставленную делегацию Российской Федерации во главе с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым. В ходе встречи обсуждались направления военного сотрудничества, а также укрепление механизмов координации в интересах обеих стран и в целях реализации общих интересов и стремлений обеих стран», — отметил Абу Касра.

Ранее сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа выразил надежду на российскую поддержку в Совете Безопасности ООН. Он подчеркнул, что Москва и Дамаск имеют общие стратегические интересы и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений. При этомаш-Шараа добавил, что «вопрос Башара Асада проблематичен для России и наших отношений с ней», но сирийская сторона «сохраняет право призывать к привлечению Асада к ответственности».

Антон Голыбин
