В Малайзии двухлетнего малыша из России госпитализировали после ожога медузы

На острове Лангкави в Малайзии двухлетний ребёнок из России был госпитализирован с ожогом от кубомедузы, опасной для человека. Об этом сообщает газета New Straits Times со ссылкой на местные спасательные службы.

Ребёнка доставили в больницу в критическом состоянии, и врачи немедленно приступили к реанимации. Для спасения пациента была организована доставка противоядия из соседнего штата. На данный момент жизнь малыша поддерживают в отделении интенсивной терапии.

В связи с произошедшим инцидентом спасательная служба острова ужесточила мониторинг обстановки на пляжах и рекомендовала отдыхающим соблюдать повышенные меры предосторожности во время купания. Опасные кубомедузы обитают в тропических и субтропических водах, часто появляясь у австралийских и тасманских берегов.

Ранее на побережье американского штата Техас обнаружили десяток редких медуз-каннибалов вида Drymonema larsoni, известных как «розовые злодейки». Несмотря на устрашающий вид и двадцатиметровые щупальца, эти морские обитатели практически безопасны для человека. Их прикосновение может вызвать лишь лёгкое раздражение, хотя они действительно питаются другими медузами, включая представителей собственного вида. Вес таких особей может достигать двадцати двух килограммов, что делает их одними из крупнейших медуз в регионе.