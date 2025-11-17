Синнер победил Алькараса и во второй раз подряд выиграл Итоговый турнир ATP

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в решающем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который состоялся в Турине. Поединок завершился со счётом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу итальянского спортсмена.

Эта победа позволила Синнеру во второй раз подряд завоевать главный трофей престижного соревнования. Для Алькараса данный финал стал дебютным в карьере на Итоговом турнире ATP.

24-летний Синнер, занимающий вторую позицию в мировом рейтинге, увеличил свою коллекцию до 24 титулов под эгидой ATP в одиночном разряде. Среди его достижений четыре победы на турнирах Большого шлема: дважды он выигрывал на Открытом чемпионате Австралии, по одному разу на US Open и Уимблдонском турнире. Кроме того, теннисист дважды завоёвывал Кубк Дэвиса в составе сборной Италии.

22-летний Алькарас, являющийся первой ракеткой мира, также имеет в своём активе 24 титула ATP. Испанский спортсмен шесть раз побеждал на турнирах Большого шлема, а также завоевал серебро на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

