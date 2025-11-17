Орбан сообщил, что отказался бы забрать Закарпатье, если бы Путин предложил
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не приняла бы предложение России о присоединении Закарпатья, если бы такое поступило. Это заявление он сделал в интервью гендиректору Axel Springer Матиасу Депфнеру на YouTube.
«Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Так что опыт подсказывает, что не стоит пускаться в эту авантюру», — сказал Орбан, отвечая на вопрос ведущего о гипотетическом предложении от президента России Владимира Путина забрать Закарпатье.
Депфнер предложил Орбану представить, что американский лидер Дональд Трамп решил разделить Европу на западную и российскую зоны влияния, и спросил, к какой стороне присоединилась бы Венгрия. Премьер ответил, что Будапешт является частью западной цивилизации и принадлежит Западу.
Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в скором времени. Премьер уточнил, что Западу для достижения мира нужна единая позиция, поскольку сейчас по Украине нет консенсуса. По его словам, США при Дональде Трампе выступают за мир, а Европа — за продолжение конфликта для улучшения своих переговорных позиций. Орбан называет иррациональной поддержку Европой Киева, поскольку у Украины нет шансов на победу.
