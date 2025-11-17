Белорусская таможня заявила о готовности к открытию КПП на границе с Польшей

Таможенные органы Республики Беларусь полностью готовы к возобновлению движения в двух пунктах пропуска на границе с Польшей, которые ранее были закрыты Варшавой и откроются в ночь на 17 ноября. Это следует из заявления государственного таможенного комитета Белоруссии.

В настоящее время на польско-белорусской границы из-за решений Варшавы работает только один пропускной пункт для грузового транспорта («Козловичи»/«Кукурыки») и один — для легкового («Брест»/«Тересполь»).

«Таможенные органы полностью готовы к возобновлению движения в сопредельных с польскими белорусских пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица», — сказано в заявлении, размещённом в Telegram-канале ведомства.

Ранее Литва также объявила о закрытии автомобильного сообщения с Белоруссией до 30 ноября. Причиной подобного решения послужили неоднократные случаи, когда воздушную границу нарушали метеозонды, использовавшиеся для переброски контрабанды, включая табачные изделия. Впоследствии Литва пошла на некоторые послабления, открыв один из пропускных пунктов для определённых категорий путешественников.