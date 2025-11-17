Москвичей предупредили о дожде и гололедице утром в понедельник

Жителям и гостям российской столицы следует быт внимательными на улице утром в понедельник, 17 ноября, из-за осадков и гололедицы. Соответствующий прогноз опубликован в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, с 06.00 17 ноября в столице ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь. Местами налипание мокрого снега, гололедица. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — сказано в публикации.

Подчёркивается, что городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети и выполняют регламентные мероприятия в соответствии с погодными условиями.

Ранее Life.ru писал, что наступающая зима в России обещает быть более холодной по сравнению с аномально тёплым прошлогодним сезоном. Предыдущая зима заняла второе место в истории наблюдений по температурным показателям, превысив сезонную норму на 3,5 градуса. В частности, минувший январь оказался теплее обычного на целых 6 градусов. При этом грядущий сезон также прогнозируется с положительной аномалией, однако она будет менее выраженной.