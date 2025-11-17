Фицо отменил обращение по случаю Дня борьбы за свободу из-за болезни
Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил запланированное обращение по случаю государственного праздника. Такой информацией делится телеканал Markíza.
«Заместитель председателя партии Smer Эрик Калиняк сказал, что Фицо свалило вирусное заболевание», — говорится в заявлении. Утверждается, что премьер-министр почувствовал себя плохо ещё в субботу.
Ожидалось, что Фицо 16 ноября выступит с обращением к народу по случаю Дня борьбы за свободу и демократию — праздника в честь «Бархатной революции» 1989 года, которая привела к свержению коммунистического режима.
Ранее Роберт Фицо предложил студентам, покинувшим его встречу со школьниками, отправиться на Украину для участия в боевых действиях, если они поддерживают продолжение конфликта. Инцидент произошёл во время встречи политика с учащимися в словацком городе Попрад, где часть аудитории организовала демонстративный уход. Одна из студенток развернула украинский флаг, а другие участники акции звонили ключами при уходе. В ответ на это Фицо заявил, что если молодые люди выступают за продолжение боевых действий, то должны лично принять в них участие, взяв в руки оружие.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.