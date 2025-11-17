Life.ru узнал, с чего лучше начать выращивать овощи и фрукты на подоконнике

Выращивать различные культуры на подоконнике популярно, потому что всегда приятно есть свежую зелень или свежие овощи прямо с грядки. Заместитель председателя Ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян рассказал Life.ru, с какой культуры начать выращивание собственных овощей и фруктов на подоконнике.

«В этом есть особое маленькое удовольствие, потому что это нигде и ничем, никакими препаратами не обрабатывалось, нигде не хранилось, никакими грязными руками никто посторонний не брал. Вы сами вырастили, и в этом тоже есть особое удовольствие», — подчёркивает эксперт.

Если говорить про сезон, то с учётом подсветки можно выращивать любые продукты на подоконнике, независимо от времени года. Без подсветки, к сожалению, вряд ли получится вырастить урожай за короткое время. Всё-таки растения формируются именно с помощью неё.

«Я бы первым делом посоветовал попробовать выращивать или микрозелень, или какую-то зелень, потому что выращивать её гораздо проще. Микрозелень совсем просто: она чуть-чуть обросла, и её можно сразу употреблять. Зелень чуть подольше, её уже можно поливать. А после уже переходить к помидорам, огурцам, перцам или ещё чему-то, можно даже лимончики выращивать свои на подоконнике в горшочке. Есть даже такие компании, которые продают сразу готовые деревца. Это очень интересный опыт», — уточнил специалист.

Собеседник Life.ru советует начинать неопытному домашнему огороднику с микрозелени и зелени. Если удастся получить от этого положительный опыт и приятные эмоции, стоит продолжить выращивать уже помидоры, огурцы, лимоны и всё остальное. С подсветкой это возможно в любое время года.

