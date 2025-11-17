Россиян предупредили о подорожании сельди к Новому году

Конец года — это сезонный пик цен на сельдь из-за традиционного блюда — сельдь под шубой. При повышенном спросе цены, как правило, увеличиваются, поэтому к празднику цена ещё поднимется. Об этом Life.ru рассказал управляющий партнёр Agro and Food Communications Александр Панченко.

«Сельдь подорожала практически на 30–50%, если говорить о 2025-ом», — отметил эксперт.

В 2026 году ожидается рекордный улов сельди — примерно 650 тысяч тонн, по прогнозам. Однако средняя цена при этом составит около 350–370 рублей за килограмм. Объяснение связано с внешним рынком: зарубежные страны, как, например, Молдова, заинтересованы в покупке. Молдова, кстати, не имеет выхода к морю, и у неё не развита собственная добыча, поэтому спрос на импортную рыбу очень высокий. Российские производители также ориентируются на экспорт, что обусловлено высоким курсом доллара и выгодой от продажи за рубеж. Около 70% продукции экспортируется, и это создаёт дефицит товара на внутреннем рынке. Александр Панченко Управляющий партнёр Agro and Food Communications

Если объём улова действительно достигнет прогнозных показателей, то ценовые пики, скорее всего, замедлятся. Рост уже произошёл, поэтому, по мнению специалиста, цены не будут рекордными и будут корректироваться.

Сезонно, к Новому году, цены могут немного повыситься — примерно на 10%, учитывая инфляцию. После праздников, в первую половину января, спрос снизится — большинство людей уже потратят деньги на праздники, и спрос на сельдь уменьшится. В результате цена на некоторое время скорректируется.

«В ближайшие полтора месяца — в ноябре и декабре — цены, вероятно, немного вырастут ещё примерно на 10%. В итоге, картина примерно такая: небольшой рост в преддверии праздников и последующее снижение после них», — заключает собеседник Life.ru.

