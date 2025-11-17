Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 22:58

Аэропорты Пензы и Тамбова временно закрыли на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ночь с 16 на 17 ноября в двух российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Как сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта, речь идёт о воздушных гаванях Пензы и Тамбова.

«Аэропорты Пенза, Тамбов («Донское»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркнули в пресс-службе Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. Обычно такие меры связаны с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

Два человека пострадали в ходе атаки украинских БПЛА на Белгородскую область
Два человека пострадали в ходе атаки украинских БПЛА на Белгородскую область

Ранее в Минобороны России сообщили, что расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа. Наибольшее количество дронов — десять — сбили над Курской областью. Семь БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, шесть — над Тульской и Орловской областями. По одному беспилотнику уничтожили над Брянской и Воронежской областями.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Тамбовская область
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar