Швейцария добилась снижения пошлин от США благодаря подаркам Трампу

Снижение пошлин было достигнуто после положительной реакции администрации президента США Дональда Трампа на подарки от швейцарской делегации. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на информированные источники.

Когда переговоры между лидерами США и Швейцарии зашли в тупик, швейцарская сторона сменила тактику. Зная о симпатии республиканца к титанам промышленности, они направили в Белый дом делегацию бизнес-лидеров. Их подарок сумел превзойти даже предыдущий фаворит американского лидера — презент от Apple.

Как ранее сообщало издание Blick, швейцарские бизнесмены вручили Дональду Трампу часы Rolex и именной золотой слиток во время встречи, на которой обсуждалось снижение пошлин.

В ходе визита в Вашингтон министр экономики Швейцарии Ги Пармелен объявил о достижении договорённости со США о снижении пошлин на швейцарский экспорт с 39% до 15%. Взамен Швейцария обязалась обеспечить инвестиции в американскую экономику через частные компании на сумму 200 миллиардов долларов в ближайшие годы.

Ранее швейцарские часы, традиционно считающиеся предметом роскоши, переживали трудные времена на экспортных рынках из-за политики Дональда Трампа. Так, в сентябре 2025 года объём внешних поставок этой продукции сократился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 2,5 миллиарда долларов. Ключевым фактором, обусловившим такое снижение, стали американские пошлины, введённые на товары из Швейцарии. Эффект от этих мер оказался настолько существенным, что падение экспорта в США на 55% полностью компенсировало рост на всех прочих рынках.