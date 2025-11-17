Россия и США
17 ноября, 00:04

Польша возобновила работу двух пропускных пунктов на границе с Белоруссией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Польша возобновила работу двух закрытых в предыдущие годы пропускных пунктов на границе с Белоруссией — в Бобровниках и Кузнице. Это следует из заявления агентства PAP.

Через контрольно-пропускной пункт в Бобровниках осуществляется пропуск автобусов, легкового и грузового транспорта. Переход в Кузнице предназначен исключительно для легковых автомобилей. Как отмечается в сообщении, данное решение было принято Варшавой с учётом экономических потребностей приграничных территорий, а также в связи со стабилизацией миграционной ситуации в регионе.

Ранее, 28 октября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о готовности открыть в ноябре дополнительные пункты пропуска на белорусской границе. Он пояснял, что первоначально планировал открыть эти КПП ещё в конце октября, однако реализация решения требовала согласования с литовской стороной. Напомним, что 29 октября Литва в рамках борьбы с контрабандной деятельностью приняла решение о закрытии границы с Белоруссией до конца ноября.

До этого таможенные органы Республики Беларусь заявили, что полностью готовы к возобновлению движения в двух пунктах пропуска на границе с Польшей, которые ранее были закрыты Варшавой. На польско-белорусской границы из-за решений Варшавы работал только один пропускной пункт для грузового транспорта («Козловичи»/«Кукурыки») и один — для легкового («Брест»/«Тересполь»).

