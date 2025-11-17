Россия и США
17 ноября, 00:50

У берегов Камчатки за сутки произошло восемь афтершоков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

В течение последних суток у берегов Камчатки было зарегистрировано восемь афтершоков, самым мощным из которых стал толчок магнитудой до 5,0. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

По данным спасателей, зафиксированные афтершоки являются следствием сейсмособытия, произошедшего 30 июля. Один из афтершоков был ощутим в населённых пунктах региона.

«За сутки зарегистрировано 8 афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоковот 3,5 до 5,0. В населённых пунктах ощущался один из них», — сообщили в Telegram-канале представители ведомства.

Ранее камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал о землетрясении магнитудой 5,0 у берегов Камчатки. Эпицентр землетрясения находился в 113 км от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания составила 20 км.

Антон Голыбин
