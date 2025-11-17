Пенсионеров предупредили о риске потерять часть законных выплат из-за недосмотра

Член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической‌ политике Госдумы Валерий Тумин в интервью «Прайм» констатировал, что основная часть федеральных выплат для пенсионеров сегодня оформляется автоматически. Однако некоторые виды пособий по-прежнему требуют подачи отдельного заявления.

К данной категории обычно относятся доплаты, компенсации и субсидии, по которым необходимо предоставление индивидуального пакета документов.

«Доплата за иждивенцев — до 2969 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи — оформляется только через СФР с подтверждением факта содержания. То же касается субсидий на ЖКУ: их дают, если расходы на коммуналку превышают региональный порог. Обычно это 22% от дохода семьи, но в Москве, например, от 3 до 10%», — уточнил эксперт.

Заявление требуется и для единовременного получения накопительной пенсии, если её ежемесячный размер не превышает 1525 рублей (1/10 прожиточного минимума пенсионера). Похожий порядок действует и для ряда региональных льгот.

Индексация пенсий и зарплат в 2026 году: кому и на сколько повысят зарплаты и пенсии, как будет работать двойная индексация пенсий, какой будет прожиточный минимум для пенсионеров в 2026 году — читайте подробнее в материале Life.ru.