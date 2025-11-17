Уровень бедности в России за 30 лет снизился в три раза

Как сообщили в Президентской академии РАНХиГС, уровень бедности в России продемонстрировал значительное снижение: за 30-летний период показатель упал в три раза, а за последние 10 лет сократился более чем в полтора раза — с 13,3% до 7%. Данные исследования приводит РИА «Новости».

«За 30 лет бедность в России снизилась почти втрое, а за последние 10 лет — более чем в полтора раза — с 13,3 до 7%», — следует из результатов исследования.

Общие доходы россиян выросли на 8%. В то же время, по итогам первого полугодия 2025 года, рост пенсий отставал от роста зарплат на 2 процентных пункта.

Согласно результатам сентябрьского опроса 2025 года, половина россиян (50%) оценили социальные условия как средние. 3% респондентов назвали условия очень хорошими, 17% скорее хорошими, 20% скорее плохими и лишь 10% очень плохими. Наиболее высокие показатели удовлетворённости жизнью зафиксированы у молодёжи в возрасте до 34 лет (73%) и у жителей малых городов (69%).

Ранее Life.ru объяснил, что изменится в жизни россиян при повышении МРОТ до 45 тыс. рублей. Повышение МРОТ окажет комплексное влияние на экономику и социальную сферу России. Значительное повышение зарплатной нагрузки может спровоцировать инфляционные процессы и вынудить работодателей либо сокращать персонал, либо уходить в теневой сектор экономики. Поэтому вопрос установления нового размера МРОТ требует комплексного анализа всех возможных социально-экономических последствий.