Власти Болгарии, при поддержке Евросоюза, вероятно провоцируют топливный кризис с целью захвата активов компании «Лукойл». Об этом сообщил Ивелин Михайлов, лидер оппозиционной парламентской партии «Величие», пишет газета «Известия».

По словам политика, ЕС прекрасно осознаёт, что болгарское правительство реализует схемы, наносящие ущерб населению. Михайлов также заявил о выходе его партии из Национального собрания, выразив отказ от участия в «фарсе с хищением частных активов».

«В Болгарии действительно топливный кризис, но ещё более вероятно, что его спровоцирует само правительство. ЕС прекрасно осознаёт, что они реализуют схемы, наносящие ущерб населению, но Урсула фон дер Ляйен лично поддерживает Бойко Борисова. Партия «Величие» покинула Национальное собрание, потому что мы отказываемся участвовать в этом фарсе с хищением частных активов. К сожалению, в этой схеме участвуют все восемь парламентских партий», — заявил политик.

Михайлов отметил, что партии «МЕЧ» и «Возрождение» призывали к национализации нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), что, по его мнению, является первым этапом к хищению. Он также считает, что топливный кризис может использоваться для контрабанды энергоносителей в соседние страны.

Ранее министерство финансов США продлило отсрочку для «Лукойла» от санкций до 13 декабря. Данное решение позволило компании проводить ряд операций, в том числе приобретать товары и услуги за пределами России, а также проводить транзакции, необходимые для переговоров по приобретению или передаче Lukoil International GmbH. Отдельная лицензия разрешила до апреля 2026 года сделки с дочерними структурами «Лукойла» в Болгарии, включая Lukoil Neftohim Burgas и Lukoil Bulgaria EOOD.