Пострадавшего от схода лавины на Камчатке геолога перевели из реанимации

Состояние геолога, пострадавшего при сходе лавины на Камчатке 8 ноября, продолжает улучшаться. Как сообщает Министерство здравоохранения региона, мужчина был переведён из отделения реанимации, и в настоящее время его жизни уже ничего не угрожает.

«Геолог, пострадавший от схода лавины 8 ноября, переведён из реанимации. Его жизни ничего не угрожает, пациент получает симптоматическое лечение», — сказано в заявлении ведомства.

Напомним, что ранее в Камчатской крае произошёл сход снежной массы, под которой оказались двое мужчин. В результате чрезвычайного происшествия один человек погиб, а второго спасателям удалось обнаружить живым спустя почти 24 часа после схода снега. Следственные органы региона начали проверку инцидента. ЧП произошло вечером 8 ноября на территории Агинского месторождения в Быстринском районе Камчатского края. В результате схода снежной лавины погиб 39-летний машинист буровой установки подрядной организации.