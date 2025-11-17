Россиянам объяснили, когда отец погибшего военного не получит выплаты

Отец погибшего военного может претендовать на государственные выплаты только при условии активного участия в жизни ребёнка с ранних лет. Как сообщает РИА «Новости», соответствующая правовая позиция отражена в судебных решениях.

«Неисполнение ответчиком надлежащим образом обязанности не только по содержанию, но и по воспитанию сына, то есть не поддержание с ним семейных и родственных связей, лишает его статуса члена семьи военнослужащего», — сказано в судебных документах.

В рассмотренном деле житель Саратова оставил семью, когда сын был ещё ребёнком. Мужчина не принимал участия в его воспитании и не интересовался жизнью подростка. Спустя годы, после гибели молодого человека в зоне специальной военной операции, отец предпринял попытку получить часть средств, выделенных на организацию похорон. После получения отказа он оспорил это решение в судебном порядке, однако не добился удовлетворения своих требований.

Ранее правительство России расширило список военнослужащих, которые будут получать компенсации вместо пенсии. Теперь ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100% пенсии за выслугу лет положены контрактникам, выполнявшим задачи на территориях, прилегающих к зоне СВО. Как уточнили в правительстве, это касается отражения вооружённого вторжения и провокаций.