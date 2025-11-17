План «Ковёр» отменили в аэропорту Пензы
Обложка © Life.ru
В воздушной гавани Пензы были ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.
