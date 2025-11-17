Россия и США
17 ноября, 02:32

План «Ковёр» отменили в аэропорту Пензы

Обложка © Life.ru

В воздушной гавани Пензы были ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

Аэропорты Пензы и Тамбова временно закрыли на приём и выпуск самолётов

Ранее военный эксперт предрёк усиление атак Вооружённых сил Украины на территории России. По мнению Василия Дандыкина, неудачи на фронте могут подтолкнуть ВСУ к увеличению числа атак. В качестве примера он привёл удары по Нововоронежской, Курской и Смоленской АЭС, назвав это «ядерным терроризмом». Эксперт допустил, что киевский режим может атаковать российскую портовую инфраструктуру, и призвал Армию России пресекать такие попытки.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

