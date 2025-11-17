Рассмотрение дела о контрабанде «крабового короля» Кана отложено до 25 ноября

Фрунзенский районный суд Владивостока отложил до 25 ноября рассмотрение ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении сахалинского бизнесмена Олега Кана, обвиняемого в крупномасштабной контрабанде краба. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Заседание (по рассмотрению ходатайства о закрытии дела Кана. — Прим. Life.ru) <...> отложить на 25 ноября на 09.00 (02.00 мск)», — заявили в суде.

Напомним, что следствие обвиняло Кана в организации преступной группы и контрабанде живого краба на сумму более 2,6 миллиарда рублей в период с 2014 по 2019 годы.

Ранее сообщалось, что защита Олега Кана обратилась в суд с просьбой прекратить уголовное дело в связи со смертью обвиняемого. Юристы предоставили свидетельство о смерти Кана и заявление его сестры, которая выразила согласие на прекращение уголовного преследования. Факт смерти бизнесмена был официально подтвержден и зарегистрирован.