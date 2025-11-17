Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 ноября, 02:49

Новые санкции против РФ привели к росту цен на топливо в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Введение новых санкционных мер Европейским союзом и Соединёнными Штатами против российского нефтеперерабатывающего комплекса спровоцировало рост цен на топливо в США. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Результатом является продолжающееся давление на цены на АЗС, несмотря на падение мировых цен на нефть, что вряд ли понравится администрации США, которая считает «доступную энергию» жизненно важной», — отмечается в материале.

Как полагают авторы статьи, любые масштабные сбои в поставках нефтепродуктов станут шоком для глобального топливного рынка. Трейдеры всё больше тревожатся о будущем на фоне сохраняющихся проблем с поставками.

Трамп выступил в поддержку законопроекта о санкциях против стран — партнёров РФ
Трамп выступил в поддержку законопроекта о санкциях против стран — партнёров РФ

Ранее в парламенте Болгарии заявили о планах захвата активов «Лукойла». Об этом сообщил Ивелин Михайлов, лидер оппозиционной парламентской партии «Величие». По словам политика, ЕС прекрасно осознаёт, что болгарское правительство реализует схемы, наносящие ущерб населению. Михайлов также заявил о выходе его партии из Национального собрания, выразив отказ от участия в «фарсе с хищением частных активов».

