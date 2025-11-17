В аэропорту Тамбова (Донское) сняты ограничения на приём и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Ранее военный эксперт предрёк усиление атак украинских боевиков на территории России. По мнению Василия Дандыкина, неудачи на фронте могут подтолкнуть Вооружённые силы Украины к увеличению числа атак. В качестве примера он привёл удары по Нововоронежской, Курской и Смоленской АЭС, назвав это «ядерным терроризмом». Эксперт допустил, что киевский режим может атаковать российскую портовую инфраструктуру, и призвал Армию России пресекать такие попытки.