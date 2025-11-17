Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 03:13

В аэропорту Тамбова сняты ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Тамбова (Донское) сняты ограничения на приём и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

По данным ведомства, ограничения вводили для безопасности полётов.

План «Ковёр» отменили в аэропорту Пензы
План «Ковёр» отменили в аэропорту Пензы

Ранее военный эксперт предрёк усиление атак украинских боевиков на территории России. По мнению Василия Дандыкина, неудачи на фронте могут подтолкнуть Вооружённые силы Украины к увеличению числа атак. В качестве примера он привёл удары по Нововоронежской, Курской и Смоленской АЭС, назвав это «ядерным терроризмом». Эксперт допустил, что киевский режим может атаковать российскую портовую инфраструктуру, и призвал Армию России пресекать такие попытки.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Тамбовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar