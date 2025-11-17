В аэропорту Тамбова сняты ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
В аэропорту Тамбова (Донское) сняты ограничения на приём и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
По данным ведомства, ограничения вводили для безопасности полётов.
Ранее военный эксперт предрёк усиление атак украинских боевиков на территории России. По мнению Василия Дандыкина, неудачи на фронте могут подтолкнуть Вооружённые силы Украины к увеличению числа атак. В качестве примера он привёл удары по Нововоронежской, Курской и Смоленской АЭС, назвав это «ядерным терроризмом». Эксперт допустил, что киевский режим может атаковать российскую портовую инфраструктуру, и призвал Армию России пресекать такие попытки.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.