Густой туман стал союзником российских штурмовых групп «Востока» в ходе освобождения Орестополя в Днепропетровской области. Благодаря внезапности манёвра и сложным погодным условиям удалось сорвать планы противника по организации мощной обороны. Об этом сообщил командир штурмовой группы с позывным Тима, пишет РИА «Новости».

По словам военного, именно туман позволил незаметно приблизиться к населённому пункту и дезориентировать противника.

«Мы заезжали ночью на квадроциклах и машинах, туман был очень сильный. Противник увидел нас и начал покидать населённый пункт — они не ожидали нас», — рассказал Тима.

Пока туман не рассеялся, штурмовые группы приступили к зачистке поселения.

Ранее сообщалось, что в результате освобождения Орестополя в Днепропетровской области российские войска блокировали крупный укрепрайон противника в районе Великомихайловки с южного направления. Подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады прорвали линию обороны противника и смогли продвинуться вглубь более чем на 4 километра. Это наступление создает дополнительные трудности для украинской армии в данном регионе.