Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 03:59

Российский боец рассказал, что густой туман помог освободить Орестополь

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Густой туман стал союзником российских штурмовых групп «Востока» в ходе освобождения Орестополя в Днепропетровской области. Благодаря внезапности манёвра и сложным погодным условиям удалось сорвать планы противника по организации мощной обороны. Об этом сообщил командир штурмовой группы с позывным Тима, пишет РИА «Новости».

По словам военного, именно туман позволил незаметно приблизиться к населённому пункту и дезориентировать противника.

«Мы заезжали ночью на квадроциклах и машинах, туман был очень сильный. Противник увидел нас и начал покидать населённый пункт — они не ожидали нас», — рассказал Тима.

Пока туман не рассеялся, штурмовые группы приступили к зачистке поселения.

Российские войска зачистили более 250 домов при освобождении Орестополя
Российские войска зачистили более 250 домов при освобождении Орестополя

Ранее сообщалось, что в результате освобождения Орестополя в Днепропетровской области российские войска блокировали крупный укрепрайон противника в районе Великомихайловки с южного направления. Подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады прорвали линию обороны противника и смогли продвинуться вглубь более чем на 4 километра. Это наступление создает дополнительные трудности для украинской армии в данном регионе.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar